Джигурда обвинил следователей по делу Ефремова в сговоре с Добровинским

Москва, 8 сентября. Актер Никита Джигурда, пришедший в Пресненский суд поддержать Михаила Ефремова, утверждает, что адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский лишен лицензии в Лондоне, а следователей, которые вели дело, заставили фабриковать улики, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Джигурда рассказал, что провел собственное расследование в отношении Александра Добровинского и узнал факты, свидетельствующие, что юрист недостаточно компетентен.

«Да у него даже высшего образования нет! Я все документы нашел, — заявил актер. — Он вместе с бездарными следователями фабриковал доказательства, чтобы Ефремова посадить».

После этого Джигурда агитировал толпу скандировать в поддержку Ефремова.

Напомним, актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Джип артиста вылетел на встречную полосу и на полной скорости столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице.

Михаила Ефремова поместили под домашний арест. Изначально он признавал вину и был готов оказать родственникам погибшего помощь, а следствию — содействие, но в первые дни судебного заседания резко поменял свою позицию, заявив, что невиновен.

12 августа Михаил Ефремов был госпитализирован с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу. Судебное заседание по делу о смертельном ДТП было перенесено на 18 августа.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП.