Осеннее похолодание в сентябре и дожди являются предвестниками бабьего лета — без них этот «сезон» просто не может наступить. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Бабье лето — период теплой и солнечной погоды после наступивших в начале осени холодов. Это явление можно встретить в России, некоторых странах Европы и в Северной Америке. По народным поверьям, началом бабьего лета считают 14 сентября — день Симеона Летопроводца.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал главные признаки бабьего лета.

«Есть один тип погоды, который обожают все — это бабье лето. Это период сухой и солнечной погоды после дождей и прохлады», — сказал Вильфанд в комментарии ФАН.

Этот период осени на Руси сопровождался многочисленными приметами. Например, считалось, что засушливое бабье лето — к дождям, а летающая в воздухе паутина — к ясной осени и холодной зиме. Так как же понять, что этот «сезон» уже наступил?

Первая неделя сентября, выдавшаяся в Москве сухой и теплой, бабьим летом не была, подчеркнул Роман Вильфанд.

«Это было просто лето, без прилагательного «бабье». Оно перешагнуло через свой временной рубеж 1 сентября, не заметив его, и продолжалось. Сейчас наступила более осенняя погода, но она же и является предшественником бабьего лета. Без дождей его не бывает. Так когда же наступит бабье лето? По крайней мере, до конца недели и даже до понедельника его не будет. Но за два-три дня до начала этого периода мы о нем объявим», — пообещал Роман Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил о наступлении осенней погоды в Москве. Сегодня, 8 сентября, июльскую жару в столице сменит сентябрьская прохлада, которую будут сопровождать облачность и дожди.