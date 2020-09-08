Песков оценил возможность проведения саммита G20 в офлайн-формате

Москва, 8 сентября. Предстоящий саммит «Большой двадцатки» может пройти в офлайн-формате, если такое решение примет Саудовская Аравия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если Саудовская Аравия, как принимающая сторона, примет решение о проведении саммита офлайн, то безусловно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков напомнил, что Россия является активным членом G20. Таким образом, саммит, который должен состояться в ноябре в Саудовской Аравии, может стать первым мировым саммитом с начала пандемии, проводящимся не в онлайн.