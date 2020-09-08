В Кремле прокомментировали задержание Марии Колесниковой

Москва, 8 сентября. О задержании члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой поступает самая противоречивая информация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся на разъяснения», — добавил представитель Кремля.

Напомним, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прибыли в пункт пропуска, прошли оформление и направились в сторону Украины. В процессе движения машина с ними встретила пограничный отряд, резко ускорилась, чем, как считают в комитете, создала угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом «выпихнули» из автомобиля. Сейчас она задержана. Кравцов и Родненков покинули территорию Белоруссии.