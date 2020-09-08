Козак примет участие во встрече советников глав «нормандской четверки»

Москва, 8 сентября. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Об этом сообщил источник в российской делегации.

«Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи», — сказал он ТАСС.

Встреча политсоветников должна состояться в Берлине 11 сентября. Изначально переговоры должны были пройти 28 августа, однако встречу отменили. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что причиной переноса стала командировка Эммануэля Бонна, являющегося советником президента Франции.