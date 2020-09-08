Погибший в ДТП с Ефремовым водитель был пристегнут и трезв

Москва, 8 сентября. Суд в ходе разбирательства по делу актера Михаила Ефремова установил, что в момент смертельной аварии потерпевший Сергей Захаров был пристегнут ремнем безопасности.

Судья Елена Абрамова также обратила внимание, что в момент смерти водитель фургона был в трезвом состоянии.

Напомним, что в Пресненском суде выносится приговор артисту Михаилу Ефремову, который 8 июня устроил смертельную аварию в Москве. Актер в нетрезвом виде ехал на джипе, но не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Его тяжелый внедорожник столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.