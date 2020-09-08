«Вкусная» победа: названы победители конкурса ФАН «Хорошие новости России»

Завершилось читательское голосование в очередном туре оперативного конкурса Федерального агентства новостей «Хорошие новости России». В голосовании приняло участие 848 читателей ФАН. На этот раз у нас снова есть безоговорочный победитель, а также материал, уверенно вышедший на второе место. Еще две статьи набрали по одному проценту голосов, из них редакция ФАН сама выбрала материал, который займет третье место.

Напомним, оперативный конкурс «Хорошие новости России» призван поддержать региональные издания, а также их авторов — журналистов и блогеров из регионов РФ. Экспертная комиссия журналистов ФАН отбирает для конкурса материалы, которые проводят позитивную повестку: это истории граждан нашей страны, меняющих к лучшему жизнь в своих регионах, занимающихся любимым делом, создающих бизнес с нуля, приучающих соседей к экологичному поведению и так далее. Задача конкурса — через простые человеческие истории показать читателям, как живет российская провинция.

Номинантами очередного этапа конкурса «Хорошие новости России» стали десять журналистских работ, опубликованных региональными изданиями в последние числа августа и первого сентября 2020 года. Читательское голосование завершилось вечером в понедельник, 7 сентября. Рассказываем о его итогах.

Первое место и премию в 30 тысяч рублей получит Юлия Шмакова — автор материала «Югорский кондитер — о вкусном искусстве», опубликованном в издании Ugra-News.ru.

Героиня материала — кондитер-самоучка из Ханты-Мансийска Светлана Ласкова, по образованию компьютерщик, которая сумела из «вкусного» хобби сделать интересный и востребованный бизнес. За этот материал проголосовало 86% читателей ФАН, принявших участие в опросе.

Второе место занял не менее интересный материал Андрея Корчагина из ульяновского спецпроекта «Мое дело»: «Как накормить змею, исцелить от «поцелуя» лягушку и придумать новый бизнес — сверчковую ферму» (Ulpravda.ru).

В статье рассказывается о ветеринаре от бога Елене Карловой, которая пришла к своему призванию очень непросто — после четверти века работы в торговле и целого ряда семейных несчастий. Помимо традиционных клиентов ветеринара — кошечек-собачек, — героиня статьи лечит змей, черепах, ящериц, других экзотических животных. Кроме того, Елена ведет курсы для детей, обучая их ответственно относиться к природе, и вынашивает необычный бизнес-план: создать ферму по выращиванию сверчков.

За историю этой сильной увлеченной женщины отдали свои голоса 11% читателей ФАН, принявших участие в голосовании. Автор материала получит в качестве награды 20 тысяч рублей.

На третье место с 1% голосов вышли сразу два материала.

«Мастера старого Томска. Чьими руками создано деревянное кружево?» Автор: Сергей Мальцев, фото: Елена Фаткулина. (Oobzor.city — «Томский обзор»). Пример, когда работа фотографа не менее важна, чем написанный текст. Фантастической красоты образцы деревянного зодчества Томска и истории малоизвестных, в отличие от архитекторов, создателей этих шедевров: резчиков по дереву, каменщиков, плотников. Статья чрезвычайно информативная и удивительно красивая по оформлению.

«Житель Борисовки по собственной инициативе убирает мусор в общественных местах». Автор: Алексей Стопичев (Belpressa.ru). История 30-летнего жителя Белгородчины Алексея Петровского, который старается заразить своим экологическим энтузиазмом земляков.

Посовещавшись, экспертная комиссия ФАН, осознавая важность материала про энтузиаста-эколога, все-таки решила присудить третий приз статье о томских зодчих.

Таким образом, третье место и премия в 10 тысяч рублей достается статье «Мастера старого Томска. Чьими руками создано деревянное кружево?» Автор: Сергей Мальцев, фото: Елена Фаткулина. (Oobzor.city — «Томский обзор»).

Победители названы, конкурс продолжается! Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.