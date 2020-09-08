Ефремов находился один за рулем авто в момент смертельного ДТП

Москва, 8 сентября. Судья Елена Абрамова в приговоре Михаилу Ефремову отметила, что актер лично управлял автомобилем во время смертельной аварии в центре Москвы и находился в нем один. Об этом она заявила на оглашении приговора в Пресненском суде Москвы.

Судья также подчеркнула, что Ефремов находился один за рулем авто, нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление внедорожником, вылетел на встречу и стал виновником столкновения с другим автомобилем.

Напомним, что вечером 8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что Ефремов управлял авто в нетрезвом виде. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело.