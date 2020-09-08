Асмус показала редкое фото с тремя сестрами

Москва, 8 сентября. Российская актриса театра и кино Кристина Асмус впервые за долгое время показала поклонникам своих родных сестер. Фото было сделано на семейном торжестве. Старшая сестра актрисы вышла замуж.

Снимок с краткой подписью «Сестры» появился в Instagram-аккаунте актрисы в понедельник и уже набрал 56 тысяч лайков.

На снимке Кристина Асмус позирует рядом с тремя сестрами: Екатериной, Ольгой, а также с самой младшей – 28-летней Кариной. В Сети сразу же начали бурно обсуждать семейное фото Асмус.

«Очаровательная невеста», «Такие разные, но все равно похожи», «Красотки», «Одна краше другой», «Большая семья – это счастье», – поделились эмоциями подписчики.

Фанаты считают, что внешне больше всего на актрису похожа ее младшая сестра Карина. Именно с ней у артистки самые теплые и доверительные отношения. В прошлом они совместно снимались в кино. Тогда Карина работала дублершей Кристины на съемках фильма «Чемпионы».

Когда был сделан семейный кадр, Асмус не написала. Однако известно, что звезда «Интернов» сейчас находится на съемках нового проекта в Геленджике. Она жаловалась, что из-за обязательств по контракту пропустила первую школьную линейку дочери Анастасии. В первый класс ее провожал отец Гарик Харламов.

Напомним, в июне Кристина Асмус объявила о разрыве с мужем. Изначально актриса говорила о том, что инициатором развода стала она сама. Однако выяснилось, что первым документы в суд подал сам Харламов. Отмечается, что шоумен сильно похудел на фоне разрыва с женой. Отношения супругов начали заметно портиться еще год назад. Как раз в тот период, когда разгорелся скандал из-за съемок эротической сцены с участием Асмус.