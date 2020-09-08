Суд не поверил показаниям Ефремова по делу о ДТП

Москва, 8 сентября. Суд не поверил доводам стороны защиты, заявлявшей, что во время ДТП Михаил Ефремов якобы сидел на пассажирском сиденье, заявила судья Елена Абрамова во время оглашения приговора актеру.

Показания самого актера также не были признаны судом достоверными. Абрамова указала на то, что видеодоказательства, результаты экспертизы, а также показания свидетелей были признаны судом достаточными для признания вины актера.

Суд также признал исправным Jeep Ефремова и автомобиль погибшего Сергея Захарова.Судья также отметила, что медицинский эксперт, допрошенный в ходе заседания, сообщил, что к смерти Захарова привело именно столкновение автомобилей.