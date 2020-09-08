Джип Ефремова был в исправном состоянии в момент ДТП

Москва, 8 сентября. Разбирательство по делу актера Михаила Ефрема ведется в Пресненском суде Москвы. Озвучены данные экспертизы состояния джипа подсудимого, на котором тот устроил аварию.

Согласно выводам специалистов, прямо пред ДТП скорость внедорожника, которым управлял артист, составляла 80–90 километров в час. Непосредственно перед столкновением машина была в исправном состоянии. Все повреждения транспортное средство получило после аварии.

Напомним, что Ефремов является обвиняемым по делу о смертельной аварии, которую он устроил 8 июня в Москве. Пьяный артист на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика позднее умер в больнице.

Максимальное наказание, которое грозит Ефремову, составляет 12 лет лишения свободы.