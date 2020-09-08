Шойгу назвал сроки проведения учений «Кавказ-2020»

Москва, 8 сентября. Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября. Планируется, что в них примет участие контингент девяти иностранных государств. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, основные действия развернутся в акваториях Черного и Каспийского морей, а также на полигонах «Капустин Яр» и «Ашулук». Предстоящие учения позволят оценить способность Южного военного округа обеспечить безопасность на юго-западе страны.

«Будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму», — заявил он.

Ранее министр отмечал, что учения «Кавказ-2020» станут важнейшим этапом в подготовке российской армии. По его словам, в новом учебном году запланировано почти пять тысяч учений различного масштаба. Основной акцент будет сделан на внедрении опыта современной вооруженной борьбы и стимулировании командиров к нестандартному решению боевых задач.