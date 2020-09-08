Полиция задержала «магов» во время оглашения приговора Ефремову

Москва, 8 сентября. Полицейские задержали несколько человек у здания Пресненского суда Москвы, в котором проходит оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Во время оглашения приговора несколько «магов» устроили некий ритуальный обряд у здания суда. Они расстелили на асфальте черную ткань, разложили «колдовские» атрибуты и начали что-то поджигать.

«Мы единственные, кого вам стоит бояться в этом мире!» — заявил один из «чародеев».

«Граждане, вам меня стоит бояться. Прекращайте», — сказал подошедший к «магам» полицейский.

В итоге правоохранители увели одного из парней. Второго «мага» полицейский заставил собрать разложенные атрибуты и потушить дымящиеся предметы.

Ранее сообщалось, что возле здания Пресненского суда появился таинственный шаман. Мужчина не рассказал, кто он, и зачем его позвали.

Напомним, 8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу возле Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Суд уже признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.