Роскачество дало рекомендации по правильному выбору свежего винограда

Москва, 8 сентября. Полки магазинов и уличные лотки заполнены разными сортами винограда. Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий дала рекомендации по правильному выбору ягод.

При покупке надо сразу обратить внимание на цвет винограда и веточки, которые должны быть гибкими и зелеными. Высохшие и бурые веточки сигнализируют о том, что виноград уже старый. Сами ягоды должны быть налитыми и с упругой кожицей. Пятен и других дефектов быть не должно.

Иногда продавцы предлагают по очень низкой цене купить упавшие с гроздьев ягоды. Не стоит соглашаться, ведь в таких виноградинах быстро размножаются бактерии, которые проникают внутрь через открытую часть.

Ирина Козий отметила, что иногда на ягодах люди замечают белый налет и думают, что это остатки химикатов. Однако это может быть вовсе не так. Ягода покрывается защитным слоем, что свидетельствует о возможном долгом хранении и частом перекладывании винограда.

Эксперт подчеркнула, что при выращивании овощей и фруктов применяются удобрения и средства для защиты от болезней и вредителей. Однако при правильной технологии химикаты должны полностью распадаться до сбора и не угрожать здоровью людей. Она добавила, что перед продажей продукты проходят тестирование для получения сертификата соответствия.

Козий рекомендует мыть виноград непосредственно перед употреблением. Если помыть заранее, то продукт станет быстро портиться. Она советует хранить виноград в холодильнике. Лучше, если он будет лежать подальше от продуктов с сильным запахом. Виноград имеет свойство впитывать другие запахи, говорится в сообщении Роскачества.

Отметим, что красный виноград, по мнению экспертов, оказывает положительное влияние на здоровье человека. В этом сорте ягоды содержатся антиоксиданты, кроме того, виноград помогает выводить из организма вредные вещества, пишет НСН.