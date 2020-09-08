Ярослав Нилов: 31 декабря россияне должны отдыхать, а не работать

Итак, в Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что в 2021 году хотят установить новогодние каникулы с 1 по 10 января. Количество нерабочих и праздничных дней закреплено в Трудовом кодексе — и оно не меняется.

Минтруд России в целях оптимизации делает так называемые переносы. Например, когда праздничные дни выпадают на выходные — тогда такие переносы и производятся. Если говорить о выходных днях в январе, то переносы делаются либо на майские праздники, либо на какие-то другие.

Например, если 23 февраля или 8 марта выпадают на субботу или воскресенье, то в таком случае выходные тоже могут быть продолжительными. Так что баланс рабочих и нерабочих дней Минтруд, в целом, не нарушает.

А вот что касается 31 декабря 2020-го, то мы считаем, что та вакханалия, которая была в предыдущем году, и позиция, прозвучавшая из уст президента России Владимира Путина, должны были подтолкнуть правительство на решение вопроса уже в этом году. 31 декабря все равно ведь нельзя назвать полноценным рабочим днем. В 2019-м главы некоторых регионов, нарушая свои полномочия, сами делали выходным этот день. И в итоге получилась полная неразбериха и чехарда. Это неправильно!

Мы от своей фракции ЛДПР еще в ноябре прошлого года предложили правительству сделать 31 декабря для всей страны нерабочим днем. Но тогда они якобы не успевали, и президент сказал, что можно сделать это не спеша. Поэтому мы ожидали, что уж в этом-то году Минтруд точно это сделает. Даже не Минтруд, а правительство, это же его полномочия. Но, как видим, этого не произошло...

Наш законопроект заключается в том, чтобы Минтруд России ежегодно в обязательном порядке обеспечивал переносы таким образом, чтобы 31 декабря всегда было выходным. А за этот день люди отрабатывали бы в какой-либо другой — чтобы не нарушался баланс рабочих и нерабочих дней.

На наш законопроект поступил отрицательный ответ со ссылкой на то, что у правительства и так есть право это сделать. Мы обратились в правительство и спросили: «Скажите, если вы не поддерживаете наш законопроект, и у вас право и так это осуществить, почему же тогда в этом году вы этого так и не сделали?»

Ответ был удивительным — они не могли этого сделать, потому что нарушается закон! Ну, это, на наш взгляд, вообще какая-то надуманная история. Ведь в правительстве уже заявили, что в 2021 году 31 декабря планируется сделать выходным днем! То есть они сами говорят, что могут это делать, но в текущем году не сделают, и опять будет неразбериха.

Нашу инициативу рассмотрят в Государственной думе в сентябре, и мы надеемся, что, если ее примут, то правительство будет обязано уже в этом году перенести рабочий день с 31 декабря. Как показала практика прошлых лет, дискуссия настолько громкая, что дошла даже до президента, и тот, напомню, свою позицию высказал, дал ориентиры. Но вот опять мы почему-то очень долго раскачиваемся…

Однако в любом случае данная тема будет наконец-то, как говорится, дожата. Но, к сожалению, как обычно — с большим опозданием. И если не перенесут в этом году, то 31 декабря опять повторится чехарда, как в прошлом году.

Напомню, что для всех структур Минобороны России по решению главы ведомства Сергея Шойгу 31 декабря — выходной, для определенной части наших регионов — тоже выходной. А для всех остальных — нет.

И да, полноценного рабочего дня тогда практически и не было. Так, условно рабочий день… А условно рабочий день — это удар по экономике и по производительности труда.