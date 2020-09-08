Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы

Москва, 8 сентября. Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, обвинение запрашивало для артиста 11 лет лишения свободы. Максимальное наказание по статье, по которой Ефремова признали виновным, составляет 12 лет заключения, минимальное — пять лет.

Напомним, вечером 8 июня внедорожник Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. Последний получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Сразу после аварии очевидцы заявили, что за рулем внедорожника сидел сам Ефремов. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был пьян. Кроме того, в крови актера обнаружили следы наркотических веществ.

После аварии Ефремов записал видеообращение, в котором публично раскаялся, однако позднее в суде заявил, что не может признать себя виновным, поскольку ничего не помнит о ДТП. Адвокат артиста Эльман Пашаев пригласил в суд свидетелей, утверждавших, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой.

3 сентября Михаил Ефремов все же признал свою вину в суде, при этом актер заявил, что по-прежнему ничего не помнит о трагическом происшествии. Также артист признавался, что в вечер ДТП действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.