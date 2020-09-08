Бари Алибасов забыл участников «На-На» из-за провалов в памяти

Москва, 8 сентября. Участник популярной советской и российской поп-группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что в последние время у продюсера коллектива Бари Алибасова участились провалы в памяти.

Музыкант сообщил, что проблемы с памятью у Алибасова появились после курса лечения, который продюсер проходил летом текущего года.

«У него часто бывают провалы в памяти после больницы», — рассказал Политов в интервью «Ридусу».

Стоит отметить, что 7 сентября интернет-издание Lenta.ru опубликовало на своем YouTube-канале очередной выпуск документального сериала «История русской поп-музыки». Один из сюжетов был посвящен группе «На-На». Когда журналист брал интервью у Бари Алибасова, оказалось, что продюсер забыл, как зовут участников коллектива.

Продюсер и раньше жаловался на провалы в памяти. В 2019 году после того, как Алибасов по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки труб, продюсер с трудом вспомнил, в каком году он живет.

В июне 2020 года Бари Алибасов поступил в больницу с анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией и печеночной недостаточностью. Медики предположили, что он отравился. Продюсер прошел курс лечения в психиатрической больнице № 1 имени Алексеева.

Группа «На-На» — один из наиболее популярных мужских поп-коллективов на российской эстраде, основанный в 1989 году. В нынешний состав ансамбля входят Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.