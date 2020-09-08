Мужчина на Maybach забрал из дома Ефремова большую сумку

Москва, 8 сентября. Неизвестный молодой человек на Maybach без номеров прибыл к дому актера Михаила Ефремова.

Он зашел в здание и через несколько минут вышел с большой дорожной сумкой, которую положил в багажник. После этого мужчина прикрепил номерные знаки к машине и уехал.

Сам артист сейчас находится в Пресненском суде Москвы, где происходит оглашение приговора по делу о страшной аварии в центре столицы 8 июня. Артиста признали виновным в совершении ДТП, повлекшим смерть курьера Сергея Захарова. Отметим, что в суд Ефремов приехал без вещей. Не исключено, что именно за ними и приезжал молодой человек.