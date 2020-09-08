Правильный уход за кожей невозможен без очищающих процедур. Только чистое лицо без черных точек выглядит свежим и привлекательным. Выполнить профессиональную чистку можно в салоне красоты или косметологической клинике.

Но как быть, если делать ее нужно часто, а возможности для этого нет? Как выполняется чистка лица в домашних условиях? Что нужно знать, прежде чем приступать к процедуре? На эти вопросы ответила косметолог сети Центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Изабелла Айрапетова.

Зачем нужна глубокая чистка лица в домашних условиях

Кожа ежедневно контактирует с внешней средой. В крупных городах она подвергается негативному воздействию выхлопных газов и смога. Ее барьерная функция совершенна: она, как идеальный щит, задерживает на себе токсины из воздуха и не позволяет им проникать вглубь тканей. Постепенно на ней формируется невидимый глазу налет, который ухудшает кожное дыхание, снижает активность восстановительных процессов, ухудшает внешний вид, делает лицо тусклым и серым.

При этом естественные биологические процессы происходят и в самой коже. Она вырабатывает защитные вещества, которые помогают сохранять влагу и тонус тканей. Речь о жировой смазке, называемой кожным салом или секретом.

Если жирность кожи нормальная, количества этого секрета достаточно лишь для обеспечения ее функций. Но часто жирность повышается в ответ на внешние негативные факторы, стрессы, нарушение питания. Секрета становится больше. Внешне это проявляется блеском в районе лба, подбородка, щек. Часто секрет становится слишком вязким и не может покидать сальные железы. Уплотняясь, он формирует сальные пробки, называемые комедонами. Верхняя часть пробки, подверженная контакту с воздухом, окисляется и становится темной. Так возникают черные точки.

Чем выше жирность кожи, тем больше риск появления несовершенств на ней. Для сухой кожи эта проблема не характерна. Поэтому чистка пор лица в домашних условиях и в салоне обладательницам кожи разного типа требуется с разной периодичностью. Если беспокоят высыпания, есть заметные черные точки, выполнять процедуру следует чаще — периодичность ее может составлять один раз в полтора-два месяца. При нормальной жирности можно прибегать к процедуре раз в три-четыре месяца, а при сухом типе эпидермиса она может потребоваться всего раз в год.

В ходе процедуры косметолог удаляет с поверхности лица:

налет;

ороговевшие кожные чешуйки;

черные точки.

С помощью инструмента или руками убирает из пор глубокие загрязнения.

«Выполнить чистку лица в домашних условиях как в салоне невозможно, — уточняет косметолог Изабелла Айрапетова. — Дома и в косметологических клиниках используются разные косметические средства. Профессиональную косметику нельзя купить в магазине и даже в аптеке, ее можно приобрести только у косметолога. И даже если вы все купите, делать процедуру самой неудобно, у вас вряд ли получится вычистить все, что нужно убрать. Но если нужно привести лицо в порядок, сделать кожу более чистой и свежей, а времени для посещения салона нет, можно воспользоваться домашней техникой».

Правильная чистка лица в домашних условиях — техника косметолога

Эта техника не претендует на эффект салонных процедур, а ее результат во многом будет зависеть от косметики и аккуратности при выполнении. Изабелла Айрапетова рекомендует следовать этому протоколу.

1. Удалите косметику. Используйте для этого подходящие очищающие средства: мицеллярную воду, очищающее молочко. Для качественного удаления косметики недостаточно просто умыться водой или протереть лицо тоником. Как правило, девушки, которые не снимают косметические средства тщательно каждый день, и страдают от регулярных высыпаний.

2. Очистите лицо. Применяйте средство, которое подходит вашему типу кожи. Для нормальной — гель или пенку для умывания. Для жирной — средства, которые очищают до ощущения «скрипа», для сухой — мягкое молочко, оставляющее на поверхности лица ощущение крема. Средства для умывания нужно использовать ежедневно, утром и вечером. При регулярном тщательном очищении потребность в глубоких чистках будет снижаться, так как уменьшится склонность к высыпаниям и появлению черных точек.

3. Выполните отшелушивание. Для этой цели можно использовать скраб или скатку, которые удаляют омертвевшие частички эпидермиса и позволяют раскрыть устья сальных желез для их очистки. По словам Изабеллы Айрапетовой, желательно выбирать для отшелушивания скатки, представляющие собой кремообразные средства с активными ферментами в составе. Они мягко расщепляют ороговевшие чешуйки эпидермиса, а для удаления их достаточно скатать кончиками пальцев. Скрабы работают по-другому. Они содержат абразивные компоненты, которые работают как щетки. Если рассмотреть их под микроскопом, можно заметить острые грани, которые травмируют кожу, несмотря на то, что в процессе нанесения средства вы этого не ощущаете. Даже для жирной кожи, которую хочется очистить как можно более тщательно и «поглубже», скрабы могут быть опасными.

4. Используйте средство для разрыхления эпидермиса. После умывания и отшелушивания кожный покров все еще не готов к механической чистке лица в домашних условиях. Его нужно разрыхлить, чтобы раскрыть поры и облегчить выход их содержимого. Для этой цели в косметологии используют специальные гидрирующие средства. Их называют гидрогелями, средствами для «холодного распаривания», размягчающими гелями. После нанесения такого средства эпидермис станет достаточно рыхлым для удаления комедонов и загрязнений из пор.

5. Удалите комедоны. Наденьте перчатки, возьмите две ватные палочки и аккуратно надавите на участки кожи, на которых есть заметные черные точки. Можно использовать ватные диски, которые помогут извлечь содержимое пор. Не старайтесь делать это пальцами и тем более ногтями, так как на лице могут остаться долго не проходящие следы. Не используйте металлические предметы — ложки или пинцеты, так как, не рассчитав силу нажатия, можно легко повредить эпидермис. Кроме того, сам нестерильный пинцет может стать источником занесения инфекции в пору и последующего воспаления.

6. Нанесите маску.

«Маску для чистки лица в домашних условиях можно выбрать из лечебной косметики, — советует Изабелла Айрапетова. — Посмотрите средства, представленные в аптеках, на основе глины. Такие составы обладают поросуживающим, антисептическим действием и вытягивают комедоны».

Также специалист рекомендует иметь такую маску в домашней косметичке как средство скорой помощи при появлении воспалительных элементов. Состав можно нанести на воспаление локально на всю ночь, и к утру он подсушит, уменьшит воспалительный процесс и вытянет содержимое элемента. Дефект на лице будет менее заметен и быстрее исчезнет без следа.

Что не нужно делать во время процедуры

Эта техника безопасна и эффективна. После нее лицо станет свежим, более светлым, приятным на ощупь и гладким. Заметные несовершенства и черные точки исчезнут, что сделает кожу ухоженной и аккуратной. Но при этом нельзя допускать ошибок, на которые указывает косметолог. Иначе велик риск получить неожиданные и неприятные эффекты.

1. Распаривать лицо в домашних условиях перед чисткой. Раньше распаривание лица широко применялось даже в косметологических салонах. Эту технику использовали для разрыхления эпидермиса и облегчения очистки пор. Сегодня от нее в профессиональной косметологии отказались, так как установлено, что распаривание увеличивает интенсивность проявления купероза. После одной-двух процедур вреда вы не заметите, но если будете распаривать лицо перед чисткой часто, со временем на коже станет заметной сосудистая сетка. А лицо станет склонным к быстрому и легкому покраснению.

«Распаривание травмирует сосуды, — отмечает Изабелла Айрапетова, — вызывает появление сосудистых звездочек. Это никого не омолаживает и не украшает».

2. Использовать вакуум. Вакуумная чистка лица в домашних условиях стала одной из доступных процедур, так как аппарат для ее выполнения можно найти в свободной продаже. Но, по словам эксперта, вакуум действует столь же агрессивно, как и распаривание. В ходе работы вакуумной насадкой происходит массовое травмирование сосудов, что со временем приводит к необратимым последствиям. Сосудистые звездочки будут появляться даже у девушек без склонности к куперозу. А если первые признаки заболевания уже есть, они только усилятся.

3. Использовать агрессивные рецепты для чистки лица в домашних условиях. В продаже достаточно недорогих и безопасных средств, которые помогут поддерживать кожу здоровой и красивой. При этом домашние процедуры могут быть опасными. Например, использование соли в качестве скраба. Кристаллы соли обладают острыми гранями и выраженно травмируют эпидермис. После такого скрабирования могут оставаться микроранки, серьезно возрастает риск появления пигментных пятен. Также не должна выполняться чистка лица содой в домашних условиях, такой способ не имеет профессионального обоснования. Сода может нарушить гидролипидный кожный барьер, привести к нарушению кислотно-щелочного баланса, что, в свою очередь, меняет состав микрофлоры эпидермиса и может способствовать развитию высыпаний и воспалений.

Ультразвуковая чистка лица в домашних условиях

По мнению Изабеллы Айрапетовой, такая чистка дома может выполняться. Она относительно безопасна, так как прибор генерирует УЗ-волны, работающие только на поверхности эпидермиса и не проникающие вглубь. Ультразвуковой лопаткой без давления можно очистить кожу на лбу, щеках, подбородке. Неудобно работать ею в складках у крыльев носа, на носу, в нежной зоне возле губ.

Самостоятельно провести ультразвуковую чистку с «салонным эффектом» невозможно, так как не получится «достать» лопаткой все несовершенства, которые уберет косметолог. Кроме того, сама процедура вовсе не панацея от загрязнений и черных точек. С этой работой хорошо справляются современные косметические средства, которые специалист рекомендует использовать для механической чистки лица.