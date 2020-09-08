Таинственный шаман появился возле суда, где вынесли приговор Ефремову

Москва, 8 сентября. Вынесение приговора артисту Михаилу Ефремову собрало возле Пресненского суда не только журналистов, полицейских и сотни обычных граждан. Рядом со зданием суда находится неизвестный шаман.

«Проводник в мир духов» не стал рассказывать о том, зачем он пришел к зданию и кто его сюда позвал.

Напомним, что 8 июня актер сел за руль внедорожника в нетрезвом виде. Во время движения джип вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого получил тяжелые травмы и позднее умер.

В рамках следствия и судебного разбирательства актер с июня находится под домашним арестом. Максимально возможный срок наказания для него составляет 12 лет лишения свободы.