Росконтроль назвал лучший вид сыра «Российский»



Москва, 8 сентября. Эксперты Росконтроля назвали лучший вид сыра «Российский». В исследовании участвовали продукты семи брендов: «365 дней», «Радость Вкуса», Valio, «Белебеевский», «Киприно», «Луговая свежесть» и «Простосыр».

Лидером среди образцов оказался сыр «Луговая свежесть». Но при этом специалисты заверили, что все виды сыра безопасны для потребителей и ни в одном нет немолочного жира. Правда, к некоторым из них возникли вопросу по вкусу — в одних образцах есть привкус пастеризации, другие слегка горчили, у других был запах топленого масла.

Помимо этого, у всех сыров, кроме Valio, эксперты обратили внимание на тонкую подсохшую корочку. У сыров «Луговая свежесть», «365 дней» и «Простосыр» была отмечена слабая эластичность.