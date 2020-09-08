В Крыму назвали условие, при котором Украина снимет водную блокаду

Только столкнувшись с массированным международным давлением Киев отменит водную блокаду Крыма. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Так собеседник ФАН отреагировал на слова вице-спикера Государственного совета Крыма Владимира Бобкова, заявившего, что власти региона готовы к приезду мониторинговой комиссии Организации Объединенных Наций (ООН), которая прибудет для оценки ситуации с водоснабжением полуострова. Такое намерение у представителей международной структуры возникло после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет письмо с подробным описанием того, как происходит водная блокада Крыма.

«Еще совсем недавно я бы скептически отнесся к такому варианту развития событий, — признался Джаралла. — Но в последнее время стало происходить нечто по-настоящему любопытное: на обращение Поклонской в ООН был получен положительный ответ, суть которого сводилась к тому, что в этой международной организации понимают: плачевная ситуация с водоснабжением целого региона была инициирована украинскими властями».

Вместе с тем, по словам политолога, официальный представитель Управления верховного комиссара по правам человека в ООН Элизабет Троссел специально оговорилась, возложив ответственность за саму возможность возникновения такой ситуации на Россию, которая якобы и спровоцировала таким образом Киев на водную блокаду полуострова.

«Но в то же время было конкретно заявлено о том, что именно Украина обязана соблюдать права человека, — заметил эксперт. — Подобные объявления выглядят довольно странно по сравнению с прежними и могут осторожно свидетельствовать о смене настроений в международных организациях. Если такая комиссия будет создана при ООН и поедет в Крым, это будет крупнейшим дипломатическим и политическим прорывом за последние шесть лет».

Собеседник ФАН заявил, что Киев столкнется с «комбинированным давлением»: не только со стороны ООН, но и стран Запада, которые непосредственно контролируют украинскую власть.