Швыткин раскрыл цель военных учений России и Сербии в Белоруссии

Военные учения Белоруссии, России и Сербии являются зеркальным ответом на действия стран блока НАТО, которая проводит агрессивную политику в отношении этих государств. При этом Москва не допустит военного вторжения в Республику Беларусь в силу действия договора ОДКБ. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, в Белоруссии пройдут совместные с армиями Сербии и России учения «Славянское братство — 2020». В белорусском военном ведомстве отметили, что в рамках военных маневров будут отработаны действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

«Многонациональные белорусско-российско-сербские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссию.

В ведомстве уточнили, что прибытие участников учений в республику запланировано с 10 по 15 сентября.

По словам депутата Госдумы Юрия Швыткина Россию с Сербией и Белоруссией связывают достаточно тесные и добрые взаимоотношения. Он подчеркнул, что дружба стран уже проверена в разных ситуациях. При этом парламентарий считает, что учения проходят в том числе из-за политики НАТО, которая наращивает военную группировку у белорусских границ.

«Безусловно, все агрессивные действия со стороны стран блока НАТО в отношении Сербии и Белоруссии не могут остаться без внимания с нашей стороны. Поэтому подобного рода совместные учения направлены на обуздание агрессивного плана со стороны стран блока НАТО по отношению к государствам, присутствующим на данных учениях. Таким образом, это является зеркальным ответом на действия военного альянса, проводящего агрессивную политику в отношении этих государств. Если военные бомбардировщики США проводят имитацию ракетных ударов по Крыму, то мы можем говорить, что это общая политика НАТО. В Альянсе постоянно стремятся создать очаг напряженности или осуществить какие-либо провокации», — объяснил Швыткин.

В то же время на совместных учениях происходит боевое сколачивание подразделений трех стран, а также повышается общий уровень боевой подготовки.

Вдобавок к этому парламентарий заверил, что Россия поможет Белоруссии при военном вторжении противника в страну, в том числе если это будут страны — участники НАТО. Собеседник ФАН напомнил, что Москву и Минск связывает договор ОДКБ.

«Если возникнет такая ситуация (вторжение в Белоруссию. — Прим. ФАН), то в соответствии с договором и обращением руководства Белоруссии к РФ мы будем выполнять свои обязательства», — добавил он.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец высказал мнение, что если солдаты НАТО выдвинутся на Белоруссию, то Россия превратит в щебень Варшаву, Ригу, Вильнюс и Брюссель. По его словам, именно в этих городах располагается основной центр принятия решений Альянса.

В то же время российский политолог Евгений Сатановский оценил попытки Запада взять под свой контроль Белоруссию. По его словам, Россия должна была стать «главным блюдом» для Запада, в то время как Украина приняла на себя роль «салата», Белоруссию пытались сделать «первым блюдом», а Казахстан — закуской.