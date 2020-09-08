Рита Ора восхитила фанатов снимком в мини-платье с глубоким декольте

Москва, 8 сентября. Известная британская певица Рита Ора порадовала своих фанатов новым снимком, на котором она запечатлена в откровенном образе. Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.

На фото Ора находится в автомобиле, на ней мини-плате в клетку с глубоким откровенным декольте. Она также была облачена в золотые кулоны, браслеты и крупные серьги-кольца, на лице яркий макияж — блестящие тени и розовая помада.

В подписи к снимку 29-летняя исполнительница пожелала всем поклонникам счастливого начала рабочей недели. Фанаты, в свою очередь, были восхищены ее внешним видом. Они стали сыпать комплиментами в ее адрес, а сам пост набрал почти 500 тысяч «лайков».

«Ты прекрасная девушка», — написал один из фанатов. «Твоя красота — это безумие! Подари мне свою улыбку», — попросил другой. «Я тебя обожаю, красотка», — подытожил поклонник.

В августе Рита Ора восхитила поклонников снимком топлес. На фото она изображена без верха купальника, в розовых плавках в бассейне. Звезда прикрыла грудь руками. Поклонники оставили огромное количество восторженных комментариев, осыпав комплиментами певицу.