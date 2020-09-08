Врач назвала доступный продукт для сохранения красоты и молодости кожи

Москва, 8 сентября. Женщины в основной массе стараются следить за своей кожей, тратят деньги на крем и косметологов. Врач-диетолог Анжелика Дюваль подчеркнула, что в борьбе за красоту отличным средством может стать белокочанная капуста.

Эксперт подчеркнула, что этот продует считается одним из основных для поддержания молодости и красоты. Правильное приготовление капусты в разы усилит чудодейственный эффект. Кстати, все виды капусты положительно влияют на кожу.

Однако самой действенной считается белокочанная, в которой в большом объеме содержится витамин К. Этот элемент способствует заживлению кожных повреждений и прыщей. Благодаря нему улучшается обмен веществ в соединительных тканях и в коллагеновых волокнах кожи. Это обеспечивает хороший уровень всасываемости полезных веществ в кожу.

Дюваль подчеркнула, что этот витамин есть и в листовых овощах. Однако правильная процедура квашения белокочанной капусты ставит этот продукт на первое место. Эксперт поделилась рецептом, как правильно приготовить полезное для кожи блюдо.

«Мелко шинкуем капусту, чуть-чуть ее подсаливаем и начинаем ее давить руками, пока не выделится сок. После этого можно добавить яблоко, морковь, зелень, все это заправить маслом и дать постоять в течение ночи. Утром салат становится еще не квашенным, но ферментированным. Это отличное блюдо, оно насыщает желудочно-кишечный тракт необходимыми бактериями. Если говорить о квашенной капусте, то она полезна только в том случае, если туда не добавляется сахар. Сахар нейтрализует все полезные свойства», — рассказала врач.

Дюваль добавила, что благотворное влияние на кожу оказывает витамин C. Она рекомендовала употреблять томаты и болгарский перец, пишет «Ридус».