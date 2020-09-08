Суд признал Ефремова виновным

Москва, 8 сентября. Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения в районе Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Как утверждали очевидцы аварии, в момент ДТП за рулем своего внедорожника находился сам Ефремов в состоянии алкогольного опьянения. После происшествия актер сначала публично раскаялся, однако затем в суде заявил, что ничего не помнит о ДТП. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что в момент аварии за рулем автомобиля артиста был кто-то другой. 3 сентября Михаил Ефремов все же признал свою вину в суде.