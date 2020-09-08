Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань порадовала фанатов откровенным фото

Мальдивы, 8 сентября. Российская актриса театра и кино, телеведущая проекта «Орел и Решка. Россия», звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элион» Мария Горбань поделилась с подписчиками откровенным фото. Снимки с краткой подписью «LOVE» появились в Instagram-аккаунте актрисы.

Кадры были сделаны во время отдыха на Мальдивах Горбань с мужем Кириллом Зоткиным. Актриса давно мечтала об отпуске, поэтому как только открыли границы – улетела на острова. Пара остановилась в роскошном пятизвездочном курортном спа-отеле Emerald Maldives Resort & Spa, который расположен на острове Фасменду.

Сначала девушка делилась в сторис прекрасными пейзажами и делала селфи, а затем решилась выложить фотографию в бикини.

Актриса элегантно позирует на побережье, на фоне лазурной воды.

«Срочно собирайте чемоданы, пока билеты еще есть. Хочу тут жить!» – поделилась эмоциями Горбань.

На снимках она сидит на пляже без верхней части купальника. Грудь прикрывает рукой и мокрыми волосами.

Смелая фотография топлес уже набрала 42 тысячи лайков. Поклонники 33-летней актрисы восхитились красотой девушки и завалили ее комплиментами.

«Богиня», «Красотка», «Смело», «Нереальная Маша», «Ну какая красота», «Мария, что вы с нами делаете?», – высказались фанаты.

Многие не смогли подобрать слова и оставляли лишь эмодзи в виде удивленных смайликов и сердечек.

Напомним, в сериале «Кухня» Мария Горбань сыграла возлюбленную Дмитрия Нагиева Кристину. А актер исполнил роль не только ведущего, но и владельца ресторана «Клод Моне».