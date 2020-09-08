Карелова: Совфед мониторит выплаты соцработникам в связи с COVID-19

Москва, 8 сентября. Совет Федерации ведет постоянный мониторинг выплат социальным работникам, помогающим пациентам с коронавирусом. Об этом рассказала вице-спикер палаты Галина Карелова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В домах престарелых, интернатах для инвалидов действует особый режим работы, сотрудники временно проживают на территории таких стационаров в течение двух недель. А главное, они, несмотря на все риски, оказывают помощь пожилым людям, инвалидам», — сказала она.

По словам парламентария, соцработники должны получать положенные им денежные средства в срок и в полном объеме. Карелова подчеркнула, что выплаты продлены до конца 2020 года.

Отметим, в целом на выплаты из федерального бюджета регионам выделено 11,3 млрд рублей, в том числе в августе 1,8 млрд рублей. В России около 200 тысяч граждан работают в интернатах и домах престарелых, 150 тысяч оказывают социальные услуги на дому. Также 120 тысяч работают в полустационарах и мобильных бригадах, которые оказывают помощь жителям сельской местности и отдаленных районов.

Ранее в июне глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат соцработникам в связи с пандемией COVID-19.