Бузова вступилась за мальчика с ДЦП, которого не сфотографировали с классом

Москва, 8 сентября. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова вступилась за красноярского школьника с ДЦП, которого отказались фотографировать с классом на 1 сентября. Пост, посвященный этой ситуации, звезда опубликовала на своей станице в Instagram.

Ранее мать мальчика-инвалида рассказала телеканалу «360», что на 1 сентября учительница предложила сделать фотографию класса с ее сыном и без него. В итоге на общей фотографии ребенка в инвалидной коляске не было. Бузова призналась, что ужаснулась, когда прочитала эту новость.

«Пишу это и еле сдерживаю слезы. До сих пор не верится, что это происходит в современном обществе…» — возмутилась певица.

Телеведущая отметила, что выступает против буллинга (травля, агрессивное преследование) в любом его проявлении. По мнению Бузовой, ситуация со школьником-инвалидом — это как раз проявление буллинга «в самом омерзительном действии». Произошедшее с мальчиком певица назвала «жутким событием».

Исполнительница хита «Мало половин» искренне не понимает, почему учительница предложила сделать фото без мальчика, и почему родители не остановили это.

«Я требую у прокуратуры Красноярска начать проверку по этому вопиющему делу! Я уверена, что администрация города должна взять это под личный контроль!» — написала Бузова.

Певица подчеркнула, что подобной дискриминации существовать не должно. Также ведущая пожелал сил маме мальчика и выразила надежду, что подобного в их жизни больше не случится.