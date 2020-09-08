Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора

Москва, 8 сентября. Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, прибыл в здание Пресненского суда. По имеющимся данным, ему уже сегодня может быть вынесен приговор.

На актере надеты джинсы, рубашка и пиджак.

Возле здания суда находятся десятки журналистов и сотни граждан.

Отметим, что ранее прокуратура запросила для артиста 11 лет колонии.

Напомним, что актер 8 июня сел за руль пьяным и не справился с управлением. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее умер в больнице.