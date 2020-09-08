Джигурда назвал имя виновника смертельного ДТП с участием Ефремова

Москва, 8 сентября. Российский актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что в момент смертельной аварии в центре Москвы за рулем внедорожника Михаила Ефремова находился не сам актер, а его коллега Дарья Белоусова.

8 сентября в 11.00 (по московскому времени) Пресненский суд Москвы начнет оглашение приговора российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову, которого обвиняют в совершении автомобильной аварии со смертельным исходом. Ефремову грозит до 11 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Артист на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что Ефремов управлял авто в нетрезвом виде. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело.