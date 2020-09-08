Москва, 8 сентября. Строительство газопровода «Северный поток — 2» не должно пересекаться с политикой. Ситуация с блогером Алексеем Навальным никак не может быть связана с данным проектом, подчеркнул замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Представитель МИД констатировал, что неоднократно слышал заявления касательно газопровода. Однако «Северный поток — 2» является сугубо коммерческим проектом, который будет способствовать повышению уровня энергетической безопасности Европы.

Грушко также подчеркнул, что этот проект открывает солидные экономические перспективы, он может стать платформой для развития кооперации. В МИД надеются, что экономические интересы все же возьмут верх над политическими заявлениями.

Заместитель министра абсолютно не удивлен недавнему обращению американского лидера Дональда Трампа к европейским лидерам, который настаивал на отказе от участия в проекте, мотивируя это ситуацией с Навальным. Александр Грушко констатировал, что Белый дом уже давно пытается помешать строительству газопровода. Замминистра надеется, что Европа в итоге примет решение, руководствуясь сугубо своими интересами, а не поступит как вассал.

Отметим, что власти ФРГ не спешат связывать реализацию проекта и ситуацию с блогером, пишет НСН.