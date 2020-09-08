В России зарегистрировали 5099 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 8 сентября. В России зарегистрировали 5099 новых случаев коронавируса за последние сутки. Общее количество выявленных случаев достигло 1 035 789, сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи выявили в 83 регионах России. В оперштабе отметили, что 23,2% из носителей инфекции не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего случаев за последние сутки зарегистрировали в Москве (695), Санкт-Петербурге (210) и в Ростовской области (147). Кроме того, в первую десятку по новым случаям попали Нижегородская (146) и Московская (135) области, Ставропольский край (124), Свердловская (123) и Воронежская (108) области, Красноярский край (103), а также Ульяновская область (99).

За сутки было зарегистрировано 122 летальных исхода, общее количество смертельных случаев COVID-19 достигло 17 993. При этом число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев и составило 6722. За весь период наблюдений полностью вылечились 850 049 пациентов с коронавирусом.

Ранее «Известия» сообщили о российском препарате, который в пять раз снизил смертность от COVID-19. Лекарство было создано специально для лечения тяжелых поражений легких.