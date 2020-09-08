В Роспотребнадзоре назвали число переболевших коронавирусом детей

Москва, 8 сентября. Специалисты Роспотребнадзора установили, что за первое полугодие коронавирусом в РФ переболели около 50 тысяч детей. В половине случаев заболеваемость протекала в легкой форме.

В процентном соотношении доля несовершеннолетних в общем количестве инфицированных составила 8,4%.

По мнению исследователей, в организме у детей может происходить «вирусная конкуренция», при которой на слизистой оболочке дыхательных органов могут существовать несколько видов вирусов. Кроме того, на статистику с формой протекания болезни мог повлиять и недостаток рецептора АПФ. Ученые ранее установили, что коронавирус прикрепляется именно к нему.

Более чем 32% несовершеннолетних перенесли болезнь в бессимптомной форме. Тяжелая форма была зафиксирована у 0,2% больных детей. В основном в эту категорию входят малыши младше одного года.

В ведомстве отметили, что у детей редко происходили осложнения при коронавирусе. Например, только у 8% несовершеннолетних была диагностирована пневмония. Как правило, это были дети старше 7 лет.

Напомним, что в России стартовал учебный год. На фоне пандемии в Подмосковье сейчас действует правило: если в класс пришел ребенок с коронавирусом, то на 14 дней ученики переходят на удаленный формат занятий. Школа прекращать работу не будет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».