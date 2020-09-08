Брежнева призналась фанатам, что у нее проблемы со здоровьем

Москва, 8 сентября. Российская певица Вера Брежнева рассказала, что у нее проблемы со здоровьем.

По словам артистки, она почувствовала себя плохо несколько дней назад после тяжелых трудовых будней. Брежнева заподозрила, что больна коронавирусом.

«Я чего-то разболелась, второй день не могу собрать себя. Чувствую себя отвратительно», — пожаловалась певица.

Исполнительница сдала тест на COVID-19 и получила отрицательный результат, однако ее самочувствие пока что не улучшилось.

Ранее Брежнева говорила о том, что пандемия дается ей тяжело, и за последнее время ее часто одолевает депрессивное состояние.

В непростой период Брежнева не осталась без поддержки друзей и фанатов. Друзья присылают певице трогательные послания в Сети. Одно из них настолько растрогало певицу, что она расплакалась.

«Увидела пост моего друга обо мне с хорошими словами, начала рыдать и не могу остановиться. Наверное, мне иногда нужно быть слабой, чтобы моя броня становилась тоньше и хорошие слова проникали глубоко в сердце», — поделилась она.

Фанаты тоже подбадривают любимую исполнительницу и желают ей скорейшего выздоровления.

Буквально вчера певица выложила в свой Instagram-аккаунт откровенную фотографию в необычном наряде. На снимке она позирует в короткой мини-юбке, узком топе из бриллиантов, а также в объемном пальто до пола. На шее исполнительницы красуется кулон из легендарного фильма «Титаник». В комментариях подписчики отметили красоту певицы, называли ее «богиней» с «шикарной фигурой».

Напомним, в августе фанаты раскритиковали Брежневу за откровенное видео, на кадрах которого она идет по пляжу в спущенном до пояса ярко-розовом платье, прикрывая голую грудь руками.