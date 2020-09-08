Лукашенко даст большое интервью и ответит на «острые» вопросы

Минск, 8 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко даст большое интервью 8 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Есть вопросы к Лукашенко. И Лукашенко ответит! Уж поверьте, как всегда откровенно и на самые острые», — говорится в сообщении.

Подробности о времени и месте интервью станут известны позднее.

Предыдущее большое интервью белорусский лидер давал еще до президентских выборов украинскому журналисту Дмитрию Гордону, напоминает «Вечерняя Москва». Тогда Лукашенко заявил, что не сбежит из родной страны даже в случае переворота.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что Лукашенко прибудет с визитом в Москву в ближайшие дни, сообщает телеканал «360».