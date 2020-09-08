Приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-трансляция

11.25. Суд признал Ефремова виновным в ДТП.

11.24. Судья Елена Абрамова читает приговор. Ефремов слушает стоя и смотри в пол.

11.15. Стороны обвинения и защиты в зале заседания. Ожидают судью. Ефремов читает документы в папке, которую он взял с собой.

11.13. Журналистов запускают в здание. У суда собирается все больше людей. Некоторые пришли к зданию в эпатажных костюмах.

11.05. Ефремова ведут в зал суда. На нем серый пиджак, джинсы и синяя рубашка. В этот раз артист без кепки и провокационных надписей на футболке.

11.02. Противники Ефремова устроили флешмоб у суда. Поклонники артиста, собравшиеся у здания, называют их «клоунами».

10.53. В суд пришли семья Охлобыстиных, Гарик Сукачев в маске и очках, а также его жена Михаила Ефремова Софья Кругликова.

10.52. Михаила Ефремова привезли в суд. Приставы ведут его в здание под аплодисменты собравшихся у суда.

10.51. Адвокат Александр Добровинский пришел на заседание суда.

10.45. Ефремов отправился в суд на оглашение приговора без вещей, в руках у него только папка с документами.

10.42. Адвокат Михаила Ефремова появился у здания суда. Его встретили аплодисментами и криками «Михаил не виноват!». Полиция призывает всех к спокойствию и порядку и предупреждает, что в случае нарушений будет рассматривать происходящее как пикет.

8 сентября в 11.00 Пресненский суд Москвы начнет оглашение приговора актеру театра и кино Михаилу Ефремову, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Сторона обвинения запросила 11 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце в Москве. Артист не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу, после чего влетел в грузовик. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от несовместимых с жизнью травм. Михаил Ефремов находился за рулем иномарки Jeep в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют данные медэкспертизы, которые показали, что в крови актера было 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотических препаратов. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Судебное разбирательство сопровождалось чередой громких скандалов. Ефремов после ДТП сразу же признал свою вину и на следующий день записал видеообращение к родным погибшего. Артист отметил, что «не собирается отмазываться». Однако спустя несколько дней Ефремов отказался от своих слов и объявил, что свою вину не признает. Адвокатом актера стал Эльман Пашаев, который стразу же выстроил следующую линию защиты: пусть сначала обвинение докажет, что за рулем был Михаил Ефремов.

Судебные заседания превратились в шоу, а заявления Пашаева и Ефремова расхватили на мемы. Адвокат артиста пытался доказать, что того вообще не было за рулем автомобиля, а в ДТП виноваты сгустки энергии и хакеры.