Актриса Фроловцева из «Ворониных» прокомментировала слухи о болезни

Москва, 8 сентября. Российская актриса Анна Фроловцева не пришла на похороны своего партнера по сериалу «Воронины» Бориса Клюева. Появились слухи о том, что у артистки проблемы со здоровьем. Сама Фроловцева рассказала, что недавно сдала тест на коронавирусную инфекцию.

Актриса сообщила, что находится дома, ее никуда не госпитализировали, передает телеканал «360».

«Немножечко простывшая. Анализ сдала — жду, когда будет результат», — рассказала она.

Напомним, что российский актер театра и кино Борис Клюев скончался 1 сентября. Народному артисту России было 76 лет. Прощание с ним прошло 4 сентября в Малом театре, где Клюев служил с 1969 года. В 2018 году у актера был диагностирован рак легких.

«Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал», — рассказывала вдова артиста Виктория Клюева.

По ее словам, супруг «был очень сильным человеком» и безумно любил свой театр.

Ранее психолог, специалист по работе со страхами, тревогами и паническими атаками Вячеслав Немцов объяснил, почему «экранная семья» не пришла на похороны Бориса Клюева.