Вирусологи прокомментировали лечение COVID-19 препаратом из бычьих легких

Применение российского препарата для лечения тяжелых поражений легких — сурфактанта-БЛ — помогло снизить смертность среди пациентов с COVID-19 почти в пять раз, сообщают СМИ. Что известно об этом лекарстве и может ли оно помочь при коронавирусе? Федеральное агентство новостей узнало мнения российских вирусологов.

Препарат был получен из легких крупного рогатого скота. Сурфактант, как отмечают СМИ, — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри. Аббревиатура БЛ в названии препарата означает бычье легкое.

Об эффективности сурфактанта-БЛ при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции сообщили «Известия» со ссылкой на данные медиков. По информации разработчика препарата Олега Розенберга, всего сурфактантом пролечили 120 больных COVID-19.

«Больные, которых лечат сурфактантом, достоверно реже переводятся в реанимацию на ИВЛ, и летальность среди них в 3–5 раз ниже», — сказал он в комментарии газете.

При этом, добавил Розенберг, данные по применению препарата находятся в процессе сбора.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал применение препарата при лечении COVID-19. Ученый обратил внимание, что сурфактант обычно используют в неонатологии: при лечении недоношенных детей.

«Сурфактант — это известный препарат, который применяется для лечения недоношенных детей. Очень возможно, что он может помочь при коронавирусной инфекции, но должны быть показаны исследования, и они должны быть описаны подробно. Вполне возможно, что это очень хорошее средство, но это — дело новое, и никто точно не знает, насколько оно будет эффективно. Данные (по применению сурфактанта при лечении COVID-19. — Прим. ред.), насколько я понимаю, не опубликованы», — сказал Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также отметил, что необходимы более точные данные по применению препарата в терапии COVID-19.

«Надо проверять. Если это так, это замечательно. В любом случае, наверное, это предварительные данные», — сказал Аграновский в комментарии ФАН.

В целом же, подчеркнул ученый, российские медики эффективно борются с пандемией, о чем свидетельствует статистика летальности среди пациентов.

«Сейчас медики научились, что нужно делать, а самое главное — что не нужно делать при тяжелых формах этого заболевания. Это вселяет надежду. Смертность у нас была не очень высокой по сравнению с другими странами, думаю, что она и не будет расти. Людей будут спасать — рассчитываю на это», — подытожил ученый.

Напомним, впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения заговорили китайские ученые в конце 2019 года: вспышку заболевания зарегистрировали в городе Ухань. Специалисты выяснили, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, которому было присвоено название SARS-CoV-2. В связи с выходом болезни за пределы Китая и ее распространением по всему миру ВОЗ в марте 2020 года объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией COVID-19.