Литовкин объяснил, зачем НАТО отправляет флот на Крайний Север

Североатлантический альянс пытается продемонстрировать России, что претендует на Северный морской путь, заявил ФАН военный аналитик Виктор Литовкин.

Ранее Королевский военно-морской флот сообщил, что возглавит многонациональную операцию за Северным полярным кругом. Она должна продемонстрировать приверженность стран-союзников свободной навигации в этом регионе.

В военных маневрах задействуются фрегат Type 23 «Сазерленд» и танкер-заправщик «Тайдсприн» ВМС Великобритании, эскадренный миноносец типа Arleigh Burke ВМС США и фрегат типа Fridtjof Nansen «Тур Хейердал» ВМС Норвегии при поддержке датской патрульной авиации.

«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, Королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота.

Комментируя заявление пресс-службы британских ВМС, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «навигация в регионе свободная, и никто ничего не закрывает».

«Отправляя флот на Крайний Север, НАТО пытается запугать Россию. Это попытка показать, что НАТО претендует на Северный морской путь, но туда их никто не пустит, потому что им надо будет проходить через наши территориальные воды в Баренцевом море. А это для них запретная зона, вот они как собака прыгают на забор, лают и требуют, чтобы забор убрали. Дело еще в том, что США и страны НАТО сами хотят выполнять функции арктического полицейского, они претендуют на управление всей планетой, всеми регионами мира, а тут их в Арктику не пускают», — говорит Литовкин.

Обеспечивать сдерживание войск Альянса за Северным полярным кругом России помогает не только развитый военно-морской флот, но также адаптированная под арктический регион ударная авиация и ракетные войска стратегического направления.

«Нам хватит сил защитить свою территорию. Нарушение наших территориальных вод, равно как нарушение воздушного пространства, будет восприниматься как открытая агрессия против России. Далее в основах ядерной политики России сказано, что если на нас или наших союзников нападает государство или коалиция государств, обладающих ядерным оружием, то мы вправе применить свое ядерное оружие. Они об этом знают, они внимательно это читали и зарубили у себя на носу, поэтому прыгают на забор с лаем. Больше они ничего не могут сделать, не опасаясь, что им влупят по первое число», — заключил эксперт.

Так что корабли ВМС НАТО будут проводить военные учения только в нейтральных водах, не посягая на территорию России. Отметим, нынешняя операция является продолжением майских британско-американских учений, когда в акватории Баренцева моря находился британский фрегат «Кент» с управляемым ракетным оружием и эсминцы ВМС США «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт». Кроме того, в патрулировании участвовали американские разведывательные самолеты P-8A и RC-135. В операции в общей сложности участвовали 1,2 тыс. моряков НАТО.