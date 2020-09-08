Эксперт объяснила, почему людям звонят и молчат в трубку

Москва, 8 сентября. Если человеку звонят и молчат в трубку, скорее всего, цель звонка — проверить контактность абонента. Об этом рассказала специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова агентству «Прайм».

По словам эксперта, роботы часто запускаются по звуку голоса, то есть человек отвечает на звонок, а ему начинают воспроизводить рекламное сообщение.

«Как правило, вы сами даете согласие на такие звонки, когда подписываете договор с банком, оператором сотовой связи или любой другой компанией», — цитирует Боровикову «ФедералПресс».

Также эксперт пояснила, что часто мошенники приобретают базу номеров на «черном рынке», а затем актуализируют ее с помощью прозвонов. Таким образом, при ответе ставится пометка, что номер активен, а сам звонок сбрасывается. Боровикова предупредила, что затем может последовать звонок от злоумышленников с конкретной фишинговой целью, передает «Вечерняя Москва».

Кроме того, эксперт посоветовала никогда не перезванивать, если вам позвонили и сбросили, не дождавшись ответа. Специалист Роскачества пояснила, что в данном случае вам могут попытаться навязать мошенническую услугу или просто списать деньги за сам факт звонка, пишет «Газета Кемерова».

Боровикова рекомендовала вообще не брать трубку, если вам звонят с незнакомого номера. Эксперт отметила, что в случае необходимости вам перезвонят или отправят SMS-сообщение.

Ранее эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по номеру телефона. Оказалось, что благодаря этим данным можно выяснить не только регион проживания, но и многое другое.