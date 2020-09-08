Гутенев назвал главную опасность для Германии при остановке СП-2

При отказе Германии от «Северного потока — 2» пошатнется ее весьма серьезный авторитет как одной из ведущих экономических держав, считает депутат Госдумы Владимир Гутенев. Завершение же строительства газопровода позволит Берлину избежать национального унижения со стороны большинства граждан страны. Об этом парламентарий рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заступился за проект газопровода «Северный поток — 2». Немецкий депутат пояснил, что возможная остановка проекта из-за ситуации вокруг скандального блогера Алексея Навального обернется прекращением энергетического сотрудничества России и Германии.

Эрнст считает, что отказ Берлина от реализации проекта ударит по репутации страны, а также создаст опасность исков о компенсации ущерба со стороны оператора проекта. По его мнению, в таком случае ФРГ придется столкнуться с судами на миллиарды долларов.

«Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», — сказал парламентарий в интервью газете Die Welt.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев подчеркивает, что Берлину очень важно завершить проект, поскольку от «Северного потока — 2» зависит отношение граждан к немецким властям.

«К сожалению, данный проект не может быть реализован только благодаря поддержке большинства жителей Германии. По моему мнению, если бы проводился референдум по данному вопросу, то я абсолютно уверен, что прагматичные немцы поддержали бы продолжение строительства «Северного потока — 2» не только с точки зрения важности данного проекта для экономики страны, а для того, чтобы избежать национального унижения. Так или иначе попрание международного права и национального суверенитета Германии у большинства немцев вызывает крайне негативное отношение», — заявил Гутенев.

Что касается многомиллиардных исков, то вне всякого сомнения они появятся, прогнозирует парламентарий. В то же время собеседник ФАН отметил, что не стоит испытывать иллюзий по поводу международного права, которое не всегда работает эффективно.

«Немцев должно страшить другое: может пошатнуться их весьма серьезный авторитет как одной из ведущих экономических держав в части надежности партнерства. Конечно, это будет иметь далеко идущие последствия для взаимоотношений между Германией и Россией, что в общем не в интересах обеих стран. Немцы должны задаться вопросом о личной выгоде как государства. Понятно, что отказ от проекта идет в разрез с политическими и экономически интересами Германии. Я уверен, что Германия набрала достаточно сил для того, чтобы жестко отстаивать свои национальные интересы. «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию, и Германия получит стабильный, независимый источник газа», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился бы поддержать прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. По его словам, США «защищают Германию от России», в то время как Берлин платит «миллиарды долларов» за поставки российских энергоносителей.