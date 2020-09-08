Англичанин сбросил 59 килограммов и поделился секретом похудения

Москва, 8 сентября. Житель английского города Плимут Марк Смит похудел на 59 килограммов и поделился секретом своего похудения. Об этом пишет издание Plymouth Herald.

44-летний Смит все время проводил дома и весил 152 килограмма. В какой-то момент даже обычный подъем по лестнице стал для него настоящим испытанием. Англичанину очень хотелось вернуться к здоровому образу жизни, но воплотить задуманное в жизнь он не мог, потому что ему не хватало силы воли.

Начать борьбу с лишним весом он решился после того, как в беседе с коллегой узнал, что популярная группа поддержки желающих похудеть «Slimming World» работает не только с женщинами. Летом прошлого года Смит стал участников этой программы и начал вести здоровый образ жизни.

«Я думал, что мне предстоит отказаться от любимой еды и все время есть салат, но этого делать не пришлось», — рассказал англичанин.

Однако скорректировать свой рацион все-таки пришлось. Это позволило ему избавиться от пяти килограммов всего за семь дней. Достигнутые результаты вдохновили его на то, чтобы продолжать борьбу с лишним весом.

«Позже я пересмотрел эту цель в сторону более здорового веса и захотел добиться большего. Мне нравится чувствовать себя здоровым», — заявил мужчина.

С сентября 2019 года он начал заниматься спортом и ездить на велосипеде. В результате за 15 месяцев Смит похудел на 59 килограммов. Сегодня мужчина прекрасно себя чувствует и рекомендует всем следовать его примеру.