Минтруд предложил новые сроки новогодних каникул в 2021 году

Москва, 8 сентября. Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Майские праздники в 2021 году предлагается установить в период с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Помимо изменений в этих сроках также пересмотрены и новогодние каникулы.

В 2021 году предлагается перенести выходные и установить новогодние каникулы в стране с 1 по 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ. 31 декабря следующего года будет выходным днем.

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — указано в тексте сообщения министерства.

Проект постановления предполагает установить праздничные дни на следующий год в период с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта. Майские праздники будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Также выходными будут дни с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.