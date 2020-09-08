В бундестаге назвали ошибкой возможный отказ от «Северного потока — 2»

Берлин, 8 сентября. Отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным станет большой ошибкой, поскольку приведет к прекращению энергетического сотрудничества Германии и России. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью газете Die Welt.

По мнению депутата, возможный отказ от «Северного потока — 2» нанесет урон репутации Берлина, а оператор может затребовать компенсацию.

«Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», — подчеркнул Эрнст.

При этом немецкий депутат призвал Россию поделиться результатами расследования дела Навального с ФРГ и Европой.

Напомним, 20 августа Алексею Навального стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, а блогера госпитализировали. Впавшего в кому Навального позднее вывезли на лечение в немецкую клинику «Шарите».

2 сентября Германия объявила, что блогера якобы отравили ядом из группы «Новичок». Эксперты неоднократно указывали на несостыковки в этой версии и объясняли, почему такого не могло произойти. Однако из-за этой ситуации некоторые немецкие политики призвали Германию отказаться от строительства «Северного потока — 2».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопрос строительства газопровода и ситуация с Навальным должны рассматриваться отдельно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.