Россияне рассказали, сколько тратят на благотворительность в год

Москва, 8 сентября. Россияне тратят на благотворительность от ста до одной тысячи рублей в год. Об этом говорят данные исследования платежной системы «Мир».

Общее число граждан, которые занимаются пожертвованиями, сократилось в этом году с 47% до 43%. В сообщении пресс-службы отмечается, что в 2020 году снизилось количество людей, которые жертвуют менее 100 тысяч рублей. Если в минувшем году показатель составлял 18%, то в этом — только 5%. Также с 6% до 3% уменьшилось число тех, кто совершает крупные пожертвования свыше пяти тысяч рублей.

Руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Ирина Лобанова прокомментировала итоги исследования. Она отметила, что в 2020 году значительно увеличилось число тех, кто оказывал неденежную благотворительную помощь.

«Скорее всего, это связано с увеличением среднего возраста благотворителей, а также с инициативами по поддержке пострадавших от коронавируса, например, по покупке продуктов для пожилых людей, находящихся на самоизоляции», — указала Ирина Лобанова.

По словам эксперта, в 2020 году чаще всего благотворительностью занимались жители крупных городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек в возрасте от 35 до 44 лет.

«Северо-Западный федеральный округ уступил место Центральному. Приволжский федеральный округ из года в год продолжает оставаться лидером по участию в благотворительной деятельности, а вот жители городов-миллионников в этом году жертвовали значительно меньше», — добавила Лобанова.

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