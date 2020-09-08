Поклонники сравнили «поседевшую» Тарханову с бомжом

Москва, 8 сентября. Актриса Глафира Тарханова удивила подписчиков новым образом. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых предстала перед поклонниками с седыми волосами.

Для провокационной фотосессии Тарханова надела искусственную розовую шубу с тигровым окрасом и кроссовки. Съемка проходила на московских улицах. На голову актриса надела светло-серый парик-каре.

«Без искусства и вдохновения не прожить мне и дня. <…> Узнали бы меня такую на улице при встрече? Крадущийся розовый тигр», — написала в посте Тарханова.

Однако некоторых подписчиков актрисы совсем не впечатлил ее яркий образ.

«Кроссовки с таким пальто мне не понравились. Для меня это безвкусно», — написала natalia_681.

«Образ — ужас! Похожа на бомжа», — раскритиковала фотосессию olga_wise333.

Кроме того, некоторых поклонников Тархановой возмутила фотография, на которой она сидит на проезжей части.

«Сидеть на дороге — плохой фэншуй», — отметила izida0301.

«Я думаю, не стоит лежать на пешеходном переходе, мешать движению. Ведь ваш аккаунт смотрят и дети. А они повторяют за взрослыми. Не дай бог, беда будет», — прокомментировала capricornus_46.

Ранее Тарханова провела другой эксперимент с внешностью — актриса перекрасила волосы. После смены имиджа артистку сравнили с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.