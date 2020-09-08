Эксперт раскрыл скрытые возможности поиска «Яндекса»

Москва, 8 сентября. Директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал о скрытых функциях поисковой системы «Яндекс», которые существенно экономят время пользователя.

Если начать поиск со слов «Как пройти…», то «Яндекс» уже предлагает некоторые варианты самых популярных запросов.

Поисковик предлагает в данном случае варианты третьего слова исходя из самых популярных запросов. Кроме того, как заметил Станислав Косарев, «Яндекс» быстро отвечает на различные фактологические вопросы.

«Эти и другие функции заложены в системе на основании огромного количества запросов. То есть миллиарды запросов, которые «прошли» через поисковик, в итоге позволяют людям сэкономить время», — раскрыл скрытые возможности поиска «Яндекса» директор института IT университета «Синергия».

Ранее сообщалось, что в большинстве современных смартфонов присутствует ряд скрытых функций, на которые обычно пользователи не обращают внимания — их часто называют «секретными». Как рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, подобные полезные инструменты присутствуют практически во всех смартфонах, как на операционной системе Android, так и на iOS.

К примеру, во многих смартфонах на двух ОС есть функция, позволяющая заботиться о чистоте аппаратной части устройства. То есть она помогает пользователю узнать, когда в разъем для зарядки телефона попала пыль и грязь.

Телеканал «360» ранее рассказал, какой самый востребованный у россиян смартфон. Отмечается, что чаще всего граждане выбирали модели стоимостью 10–20 тысяч рублей и флагманы, цена которых составляет свыше 50 тысяч рублей.