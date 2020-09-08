Мясников назвал смерть в ДТП лучшим исходом для Ефремова

Москва, 8 сентября. Лучшим исходом для актера Михаила Ефремова могла бы стать смерть в ДТП, поскольку это позволило бы артисту сохранить остатки достоинства. Таким мнением поделился доктор и телеведущий Александр Мясников, комментируя поведение Ефремова после смертельной аварии.

«Мне горько все это видеть и слышать», — сказал врач в интервью «Вечерней Москве».

По мнению Мясникова, унизительно наблюдать все, что происходит в суде по делу Ефремова. Врач подчеркнул, что не верит в раскаяние актера.

«Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!» — возмутился телеведущий.

Мясников отметил, что в жизни происходит разное, и человек может совершить преступление, сам того не желая, однако люди должны встречать беду лицом к лицу и нести ответственность за содеянное, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ефремов же, как считает врач, лгал и пытался «отмазаться», а когда ничего не вышло, решил признать вину, чтобы добиться снисхождения судьи.

По слова телеведущего, если бы актер погиб в ДТП, то «хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства». Также Мясников выразил мнение, что во времена Великой Отечественной войны при попадании в плен к фашистам Ефремов наверняка стал бы с ними сотрудничать, передает телеканал «360».

Напомним, 8 сентября суд должен огласить приговор по делу Ефремова. Обвинение запросило для актера 11 лет лишения свободы.