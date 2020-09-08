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Эксперт по ритейлу рассказал, какие продукты могут подорожать осенью

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Эксперт по ритейлу рассказал, какие продукты могут подорожать осенью

Государство предотвратит рост стоимости подсолнечного масла, если каким-то образом ограничит экспорт товара за границу, заявил Федеральному агентству новостей председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Эксперт отметил, что этот шаг приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке.

В отчете центра «СовЭкон» говорится, что в России могут вырасти цены на подсолнечное масло и семечки вследствие неурожая. Аналитики констатируют, что в 2020 году будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23%. По их словам, в результате урожай подсолнечника может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 миллиона тонн. Таким образом, в «СовЭконе» предположили, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».

Как утверждает эксперт по ритейлу Андрей Карпов, на стоимость подсолнечного масла влияет не только меньший сбор урожая, но еще и другие факторы.

«Россия — серьезный экспортер на мировом рынке подсолнечного масла. Поэтому однозначно сказать, что у нас будет рост цен на этот товар, пока нельзя. А вдруг государство решит каким-то образом ограничить вывоз того же подсолнечного масла? Чисто теоретически такое возможно. Мы наблюдаем это по зерну, когда не напрямую создаются предпосылки к уменьшению его поставок. У государства есть возможности регулировать цены путем искусственного создания сложностей по его экспорту и способствовать увеличению внутреннего предложения», — объяснил Карпов.

Эксперт по ритейлу рассказал, какие продукты могут подорожать осенью

Однако поздней осенью ожидается подорожание овощей и фруктов, потому что закончится сезон российской продукции, говорит собеседник ФАН.

«Традиционно сезонный фактор прекращает довлеть над овощами и фруктами, и, как следствие, отечественной продукции на рынке становится меньше. Импорт начинает преобладать. Соответственно, с учетом падения курса рубля мы увидим изменение цен для этой категории товаров», — предупредил аналитик.

Некоторые эксперты уверены, что в ближайшее время может подняться цена на мясо. По мнению Карпова, тенденций к росту стоимости этой продукции нет и потенциально быть не должно. Но на колебания цен на мясо могут повлиять какие-то другие факторы, полагает он.

«Например, по курятине и свинине мы на 100% себя обеспечиваем. Один из факторов, который может сыграть на рост цены продукта, — это уменьшение объема предложения на рынке. Сложно сказать, каким образом это может произойти. Опять же всплеска внутреннего спроса на этот товар не предвидится, если удастся его продать больше за границу. В последние годы Россельхознадзор с другими государственными и коммерческими организациями всячески пытается допустить российское мясо на различные рынки», — пояснил собеседник ФАН.

Эксперт по ритейлу рассказал, какие продукты могут подорожать осенью

Что касается молока, то цены на продукт должны остаться на прежнем уровне или вырасти незначительно, прогнозирует эксперт.

«По молоку есть крупные агропромышленные комплексы и мелкие фермерские хозяйства. При этом есть крупные производства, которые аккумулируют все молоко. Они являются для нас производителями, которых мы видим в магазинах. В какой-то мере вся эта цепочка оказывает влияние на рост цен путем того, что они устанавливают закупочные цены на этот товар. На текущий год каких-то особых предпосылок по росту стоимости молока не предвидится. Все будет происходить в рамках инфляции, поскольку при производстве молока используются ингредиенты импортного происхождения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость овсяных хлопьев и «Геркулеса» поднялась на треть в России, достигнув исторического максимума. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), закупочная стоимость хлопьев «Геркулес», производящихся из овсяной крупы высшего сорта, превысила 26,8 тысячи рублей за тонну. В августе прошлого года цена составляла 19,7 тысячи рублей.

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