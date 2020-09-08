Эксперт по ритейлу рассказал, какие продукты могут подорожать осенью

Государство предотвратит рост стоимости подсолнечного масла, если каким-то образом ограничит экспорт товара за границу, заявил Федеральному агентству новостей председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Эксперт отметил, что этот шаг приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке.

В отчете центра «СовЭкон» говорится, что в России могут вырасти цены на подсолнечное масло и семечки вследствие неурожая. Аналитики констатируют, что в 2020 году будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23%. По их словам, в результате урожай подсолнечника может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 миллиона тонн. Таким образом, в «СовЭконе» предположили, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».

Как утверждает эксперт по ритейлу Андрей Карпов, на стоимость подсолнечного масла влияет не только меньший сбор урожая, но еще и другие факторы.

«Россия — серьезный экспортер на мировом рынке подсолнечного масла. Поэтому однозначно сказать, что у нас будет рост цен на этот товар, пока нельзя. А вдруг государство решит каким-то образом ограничить вывоз того же подсолнечного масла? Чисто теоретически такое возможно. Мы наблюдаем это по зерну, когда не напрямую создаются предпосылки к уменьшению его поставок. У государства есть возможности регулировать цены путем искусственного создания сложностей по его экспорту и способствовать увеличению внутреннего предложения», — объяснил Карпов.

Однако поздней осенью ожидается подорожание овощей и фруктов, потому что закончится сезон российской продукции, говорит собеседник ФАН.

«Традиционно сезонный фактор прекращает довлеть над овощами и фруктами, и, как следствие, отечественной продукции на рынке становится меньше. Импорт начинает преобладать. Соответственно, с учетом падения курса рубля мы увидим изменение цен для этой категории товаров», — предупредил аналитик.

Некоторые эксперты уверены, что в ближайшее время может подняться цена на мясо. По мнению Карпова, тенденций к росту стоимости этой продукции нет и потенциально быть не должно. Но на колебания цен на мясо могут повлиять какие-то другие факторы, полагает он.

«Например, по курятине и свинине мы на 100% себя обеспечиваем. Один из факторов, который может сыграть на рост цены продукта, — это уменьшение объема предложения на рынке. Сложно сказать, каким образом это может произойти. Опять же всплеска внутреннего спроса на этот товар не предвидится, если удастся его продать больше за границу. В последние годы Россельхознадзор с другими государственными и коммерческими организациями всячески пытается допустить российское мясо на различные рынки», — пояснил собеседник ФАН.

Что касается молока, то цены на продукт должны остаться на прежнем уровне или вырасти незначительно, прогнозирует эксперт.

«По молоку есть крупные агропромышленные комплексы и мелкие фермерские хозяйства. При этом есть крупные производства, которые аккумулируют все молоко. Они являются для нас производителями, которых мы видим в магазинах. В какой-то мере вся эта цепочка оказывает влияние на рост цен путем того, что они устанавливают закупочные цены на этот товар. На текущий год каких-то особых предпосылок по росту стоимости молока не предвидится. Все будет происходить в рамках инфляции, поскольку при производстве молока используются ингредиенты импортного происхождения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость овсяных хлопьев и «Геркулеса» поднялась на треть в России, достигнув исторического максимума. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), закупочная стоимость хлопьев «Геркулес», производящихся из овсяной крупы высшего сорта, превысила 26,8 тысячи рублей за тонну. В августе прошлого года цена составляла 19,7 тысячи рублей.